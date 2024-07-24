Кафельников: в финале Олимпиады существует дополнительная ответственность перед страной

Чемпион Сиднея-2000 и победитель «Ролан Гаррос» — 1996 Евгений Кафельников сравнил ощущения перед финалами турнира «Большого шлема» и Олимпийских игр.

— Мандраж перед финалом Олимпиады и турнира «Большого шлема» сопоставим?

— Конечно.

— А чувствуется бо́льшая ответственность перед страной, когда играете финал Олимпиады?

— Существует дополнительная ответственность. Ты понимаешь, что Олимпиада проходит раз в четыре года, а следующий шанс в карьере может не выпасть. Поэтому такой подход, — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Олимпийский теннисный турнир пройдёт с 27 июля по 4 августа на грунтовых кортах «Ролан Гаррос». Семь российских игроков примут участие в Олимпийских играх в Париже.

Три российские теннисистки заявлены в одиночном разряде – Диана Шнайдер (23), Екатерина Александрова (28) и Мирра Андреева (32). Кроме того, Шнайдер и Андреева сыграют вместе в паре, а Александрова заявлена в парный турнир с олимпийской чемпионкой Еленой Весниной.

Полное интервью с Евгением Кафельниковым можно прочитать на «Чемпионате».