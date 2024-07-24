Кафельников: как наши теннисисты могут быть россиянами только на бумаге? Это пустословие

Олимпийский чемпион Сиднея-2000, победитель «Ролан Гаррос» — 1996 экс первая ракетка мира Евгений Кафельников ответил на высказывания о принадлежности отечественных теннисистов к России.

«Как они могут являться россиянами только на бумаге? Под каким флагом они выступали ранее? Все регалии — российские. Поэтому это просто пустословие», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 пройдёт на грунтовых кортах с 27 июля по 4 августа. На Играх-2020 в Токио (Япония) российские теннисисты завоевали серебро в мужском одиночном разряде (Карен Хачанов), золото и серебро в миксте (Анастасия Павлюченкова/Андрей Рублёв и Елена Веснина/Аслан Карацев).

Полное интервью с Евгением Кафельниковым можно прочитать на «Чемпионате».