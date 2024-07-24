Андреева — Бошкович: Мирра повела в четвертьфинале турнира в Яссах
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Российская теннисистка 32-я ракетка мира Мирра Андреева забрала первый сет в матче 1/4 финала грунтового турнира категории WTA-250 в Яссах (Румыния) у соперницы из Хорватии Леа Бошкович. Счёт — 6:2 в пользу Мирры.
Яссы. 1/4 финала
24 июля 2024, среда. 11:05 МСК
32
Мирра Андреева
М. Андреева
2-й сет
1 : 0
|1
|2
|3
|
|4
|
|0
202
Леа Бошкович
Л. Бошкович
За время первого сета Мирре Андреевой удалось реализовать два брейк-пойнта из трёх возможных и выполнить две подачи навылет. Её соперница не смогла выполнить ни одного эйса к этому моменту. Отметим, что это первая очная встреча теннисисток на турнирах WTA.
Соревнования в Яссах проходят на грунтовом покрытии с 21 по 26 июля. Призовой фонд турнира составил € 232 244. В первом круге турнира Андреева обыграла немецкую теннисистку Ному Ноа-Акугуэ. Счёт — 6:1, 6:2.
Мирре Андреевой предстоит выступить на Олимпиаде-2024.
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