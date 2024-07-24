Андреева — Бошкович: Мирра повела в четвертьфинале турнира в Яссах

Российская теннисистка 32-я ракетка мира Мирра Андреева забрала первый сет в матче 1/4 финала грунтового турнира категории WTA-250 в Яссах (Румыния) у соперницы из Хорватии Леа Бошкович. Счёт — 6:2 в пользу Мирры.

За время первого сета Мирре Андреевой удалось реализовать два брейк-пойнта из трёх возможных и выполнить две подачи навылет. Её соперница не смогла выполнить ни одного эйса к этому моменту. Отметим, что это первая очная встреча теннисисток на турнирах WTA.

Соревнования в Яссах проходят на грунтовом покрытии с 21 по 26 июля. Призовой фонд турнира составил € 232 244. В первом круге турнира Андреева обыграла немецкую теннисистку Ному Ноа-Акугуэ. Счёт — 6:1, 6:2.

Мирре Андреевой предстоит выступить на Олимпиаде-2024.