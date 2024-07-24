Мирра Андреева вышла в полуфинал турнира в Яссах, повесив сопернице «баранку»

Российская теннисистка 32-я ракетка мира Мирра Андреева вышла в полуфинал грунтового турнира категории WTA-250 в Яссах (Румыния). Россиянка обыграла соперницу из Хорватии Леа Бошкович со счётом 6:2, 6:0.
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Встреча продолжалась 1 час 9 минут. За это время Мирре Андреевой удалось реализовать пять брейк-пойнтов из шести возможных и выполнить две подачи навылет. Её соперница не смогла выполнить ни одного эйса и допустила одну двойную ошибку.
В следующем раунде соревнований Мирра встретится с победительницей встречи между сербской теннисисткой 148-й ракеткой мира Ольгой Данилович и её венгерской соперницей 99-й ракеткой мира Анной Бондарь.
Соревнования в Яссах проходят на грунтовом покрытии с 21 по 26 июля. Призовой фонд турнира составил € 232 244. В первом круге турнира Андреева обыграла немецкую теннисистку Ному Ноа-Акугуэ. Счёт — 6:1, 6:2.
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