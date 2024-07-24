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«Мои родители убили бы меня, если бы я сделал это». Энди Маррей — о татуировке Алькараса

«Мои родители убили бы меня, если бы я сделал это». Энди Маррей — о татуировке Алькараса
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Британский теннисист, экс первая ракетка мира Энди Маррей ответил на вопрос, хотел бы он сделать татуировку по примеру испанского теннисиста Карлоса Алькараса.

«Думаю, нет. Чувствую, что мои родители убили бы меня, если бы я сделал татуировку», — сказал Маррей на пресс-конференции.

Напомним, третья ракетка мира Карлос Алькарас сделал памятную татуировку после победы на Открытом чемпионате Франции — 2024.

37-летний Энди Маррей — единственный в истории тенниса двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном разряде (2012, 2016), дважды выигрывал Уимблдон (2013, 2016) и один раз становился победителем US Open (2016). Ранее он заявил, что Олимпийские игры в Париже станут для него последним профессиональным теннисным турниром в карьере.

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