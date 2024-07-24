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Даниил Медведев и Мирра Андреева сыграют в миксте на Олимпиаде-2024 в Париже

Стали известны участники смешанного парного разряда на теннисном турнире в рамках Олимпиады-2024 в Париже.

Германия: Александр Зверев/Лаура Зигемунд.

Австралия: Мэттью Эбден/Эллен Перес.

США: Тейлор Фритц/Кори Гауфф.

Греция: Стефанос Циципас/Мария Саккари.

Канада: Феликс Оже-Альяссим/Габриэла Дабровски.

Италия: Андреа Вавассори/Сара Эррани.

Испания: Марсель Гранольерс/Сара Соррибес-Тормо.

Казахстан: Александр Бублик/Елена Рыбакина.

Хорватия: Мате Павич/Донна Векич.

Франция: Эдуард Роже-Васслен/Каролин Гарсия.

Китай: Чжан Чжичжэнь/Чжэн Циньвэнь.

Чехия: Томаш Махач/Катержина Синякова.

Нидерланды: Весли Колхоф/Деми Схурс.

Великобритания: Джо Солсбери/Хитер Уотсон.

Япония: Кай Нисикори/Эна Сибахара.

Олимпийский теннисный турнир пройдёт с 27 июля по 4 августа на грунтовых кортах «Ролан Гаррос».