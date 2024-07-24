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Даниил Медведев и Мирра Андреева сыграют в миксте на Олимпиаде-2024 в Париже

Даниил Медведев и Мирра Андреева сыграют в миксте на Олимпиаде-2024 в Париже
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Стали известны участники смешанного парного разряда на теннисном турнире в рамках Олимпиады-2024 в Париже.

  • Германия: Александр Зверев/Лаура Зигемунд.
  • Австралия: Мэттью Эбден/Эллен Перес.
  • США: Тейлор Фритц/Кори Гауфф.
  • Греция: Стефанос Циципас/Мария Саккари.
  • Канада: Феликс Оже-Альяссим/Габриэла Дабровски.
  • Италия: Андреа Вавассори/Сара Эррани.
  • Испания: Марсель Гранольерс/Сара Соррибес-Тормо.
  • Казахстан: Александр Бублик/Елена Рыбакина.
  • Хорватия: Мате Павич/Донна Векич.
  • Франция: Эдуард Роже-Васслен/Каролин Гарсия.
  • Китай: Чжан Чжичжэнь/Чжэн Циньвэнь.
  • Чехия: Томаш Махач/Катержина Синякова.
  • Нидерланды: Весли Колхоф/Деми Схурс.
  • Великобритания: Джо Солсбери/Хитер Уотсон.
  • Япония: Кай Нисикори/Эна Сибахара.

Олимпийский теннисный турнир пройдёт с 27 июля по 4 августа на грунтовых кортах «Ролан Гаррос».

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