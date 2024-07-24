Даниил Медведев и Мирра Андреева сыграют в миксте на Олимпиаде-2024 в Париже
Стали известны участники смешанного парного разряда на теннисном турнире в рамках Олимпиады-2024 в Париже.
- Россия: Даниил Медведев/Мирра Андреева.
- Германия: Александр Зверев/Лаура Зигемунд.
- Австралия: Мэттью Эбден/Эллен Перес.
- США: Тейлор Фритц/Кори Гауфф.
- Греция: Стефанос Циципас/Мария Саккари.
- Канада: Феликс Оже-Альяссим/Габриэла Дабровски.
- Италия: Андреа Вавассори/Сара Эррани.
- Испания: Марсель Гранольерс/Сара Соррибес-Тормо.
- Казахстан: Александр Бублик/Елена Рыбакина.
- Хорватия: Мате Павич/Донна Векич.
- Франция: Эдуард Роже-Васслен/Каролин Гарсия.
- Китай: Чжан Чжичжэнь/Чжэн Циньвэнь.
- Чехия: Томаш Махач/Катержина Синякова.
- Нидерланды: Весли Колхоф/Деми Схурс.
- Великобритания: Джо Солсбери/Хитер Уотсон.
- Япония: Кай Нисикори/Эна Сибахара.
Олимпийский теннисный турнир пройдёт с 27 июля по 4 августа на грунтовых кортах «Ролан Гаррос».
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