Мирра Андреева и Софья Лансере проиграли Хромачёвой и Данилиной в 1/4 финала в Яссах

Российские теннисистки Мирра Андреева и Софья Лансере не смогли выйти в полуфинал парного турнира категории WTA-250 в Яссах (Румыния). В матче 1/4 финала они в трёх сетах уступили соотечественнице Ирине Хромачёвой и Анне Данилиной из Казахстана — 6:3, 2:6, 7:10.

Теннисистки провели на корте 1 час 22 минуты. На счету российского дуэта одна подача навылет, два реализованных брейк-пойнта из шести заработанных и пять двойных ошибок. Их соперницы не выполнили ни одного эйса, выиграли три брейк-пойнта из четырёх заработанных и допустили две двойные ошибки.

В матче за выход в финал парного турнира в Румынии российско-казахстанский дуэт встретится с победительницами матча Анджелика Морателли (Италия)/Сабрина Сантамария (CША) — Анна Бондарь (Венгрия)/Ольга Данилович (Сербия).