Рафаэль Надаль заявил, что игра на Олимпийских играх «омолаживает» его

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль заявил, что игра на Олимпийских играх «омолаживает» его.

«Пребывание здесь омолаживает тебя, потому что это всё равно что вернуться к началу всего, без удобств тура. Например, когда мы играли небольшие турниры, а ты жил в общежитиях и совершенно других комнатах. Напоминание о том, откуда мы на самом деле пришли», — приводит слова Надаля Clay Tenis.

Испанец также добавил, что чувствует себя более молодым в свои 38 лет, когда с ним вместе в паре играет 21-летний соотечественник Карлос Алькарас.

Напомним, Надаль выиграл золото в одиночном разряде на Олимпиаде-2008. В 2016 году в Рио он также занял первое место в парном разряде вместе с Марком Лопесом.

Олимпийский теннисный турнир пройдёт на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» с 27 июля по 4 августа.