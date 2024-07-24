БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рафаэль Надаль заявил, что игра на Олимпийских играх «омолаживает» его

Рафаэль Надаль заявил, что игра на Олимпийских играх «омолаживает» его
Аудио-версия:
Комментарии

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль заявил, что игра на Олимпийских играх «омолаживает» его.

«Пребывание здесь омолаживает тебя, потому что это всё равно что вернуться к началу всего, без удобств тура. Например, когда мы играли небольшие турниры, а ты жил в общежитиях и совершенно других комнатах. Напоминание о том, откуда мы на самом деле пришли», — приводит слова Надаля Clay Tenis.

Испанец также добавил, что чувствует себя более молодым в свои 38 лет, когда с ним вместе в паре играет 21-летний соотечественник Карлос Алькарас.

Напомним, Надаль выиграл золото в одиночном разряде на Олимпиаде-2008. В 2016 году в Рио он также занял первое место в парном разряде вместе с Марком Лопесом.

Олимпийский теннисный турнир пройдёт на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» с 27 июля по 4 августа.

Материалы по теме
Надаль рассказал, что для него значит выступление на Олимпийских играх
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android