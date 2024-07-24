Появилась реакция Гауфф на новость о том, что она понесёт флаг США на открытии ОИ-2024

Появилась реакция американской теннисистки Кори Гауфф на новость о том, что она понесёт флаг своей страны на открытии Олимпийских игр в Париже. Соответствующее видео было опубликовано в социальных сетях сборной США.

Напомним, Кори Гауфф стала знаменосцем вместе с лидером американской баскетбольной сборной Леброном Джеймсом.

Леброн Джеймс является двукратным победителем Игр (2008, 2012) и бронзовым призёром Олимпиады-2004, а Кори Гауфф сыграет на первой для себя Олимпиаде. Она также стала первой в истории США теннисисткой, которой доверили нести знамя на параде стран-участниц во время церемонии открытия. В этом году Гауфф стала победительницей Открытого чемпионата Франции в парном разряде.

Ранее американский спортивный журнал Sports Illustrated сделал прогноз, в котором предсказал Гауфф серебряную награду олимпийского турнира в одиночном разряде.