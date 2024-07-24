Алькарас: не думаем, что сможем завоевать медаль на Олимпиаде только за счёт имени

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал о своём отношении к предстоящему выступлению на Олимпийских играх — 2024 в Париже в паре с Рафаэлем Надалем.

«Мы не думаем, что сможем завоевать медаль на Олимпиаде только за счёт имени», — приводит слова Алькараса Clay Tenis.

21-летний Карлос Алькарас и 38-летний Рафаэль Надаль сыграют на Олимпийских играх в Париже не только в одиночном разряде, но и вместе в парном. У Надаля есть опыт выступления на Олимпиаде, он является двукратным олимпийским чемпионом.

Напомним, олимпийский теннисный турнир пройдёт на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» с 27 июля по 4 августа. В олимпийском турнире примет участие одна российская пара – Даниил Медведев и Роман Сафиуллин. Они выступят как нейтральные атлеты.