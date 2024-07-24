БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Алькарас: не думаем, что сможем завоевать медаль на Олимпиаде только за счёт имени

Алькарас: не думаем, что сможем завоевать медаль на Олимпиаде только за счёт имени
Аудио-версия:
Комментарии

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал о своём отношении к предстоящему выступлению на Олимпийских играх — 2024 в Париже в паре с Рафаэлем Надалем.

«Мы не думаем, что сможем завоевать медаль на Олимпиаде только за счёт имени», — приводит слова Алькараса Clay Tenis.

21-летний Карлос Алькарас и 38-летний Рафаэль Надаль сыграют на Олимпийских играх в Париже не только в одиночном разряде, но и вместе в парном. У Надаля есть опыт выступления на Олимпиаде, он является двукратным олимпийским чемпионом.

Напомним, олимпийский теннисный турнир пройдёт на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» с 27 июля по 4 августа. В олимпийском турнире примет участие одна российская пара – Даниил Медведев и Роман Сафиуллин. Они выступят как нейтральные атлеты.

Материалы по теме
«Может, Надалькарас?» Алькарас придумал имя для его дуэта с Надалем на ОИ-2024
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android