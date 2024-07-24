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Первая ракетка мира Янник Синнер пропустит Олимпийские игры — 2024

Первая ракетка мира Янник Синнер пропустит Олимпийские игры — 2024
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Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер сообщил, что не сможет принять участия на Олимпийских играх — 2024.

«С грустью сообщаю вам, что, к сожалению, я не смогу принять участия в Олимпийских играх в Париже.

После хорошей недели тренировок на грунте я почувствовал дискомфорт. Пару дней я отдыхал, а затем обратился к врачу. У меня обнаружили тонзиллит и настоятельно рекомендовали не выступать на Олимпиаде.

Пропуск Игр — большое разочарование, ведь это была одна из моих главных целей на этот сезон. Я с нетерпением ждал чести представлять свою страну на этом очень важном мероприятии.

Удачи всем итальянским спортсменам, которых буду поддерживать из дома. Forza Italia», — написал Синнер в социальных сетях.

Олимпийский теннисный турнир пройдёт на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» с 27 июля по 4 августа.

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