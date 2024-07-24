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Синнер — первый лидер рейтинга ATP с 2000 года, который пропускает Олимпийские игры

Синнер — первый лидер рейтинга ATP с 2000 года, который пропускает Олимпийские игры
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Первая ракетка мира рейтинга ATP не примет участия в Олимпийских играх в мужском одиночном разряде впервые с 2000 года. Тогда на Играх в Сиднее не выступил лидер рейтинга 14-кратный победитель турниров «Большого шлема» американец Пит Сампрас.

Напомним, сегодня, 24 июля, стало известно, что первая ракетка мира итальянец Янник Синнер не сможет принять участия на Олимпийских играх — 2024 из-за тонзиллита.

Ранее Синнер отложил свою поездку в Париж из-за высокой температуры. При этом изначально итальянец планировал принять участие в одиночном и парном разряде (вместе с Лоренцо Музетти).

Также Янник отказался от турнира в Бостаде, где был посеян под первым номером.

Олимпийский теннисный турнир пройдёт на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» с 27 июля по 4 августа.

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