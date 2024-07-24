Кузнецову удивило, что Надаль решил жить в Олимпийской деревне вместе с другими атлетами

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова высказалась о том, что 22-кратный чемпион ТБШ Рафаэль Надаль решил остановиться в Олимпийской деревне. По словам Кузнецовой, её удивило это решение испанца.

«Удивилась, что Рафа Надаль, как и все смертные спортсмены, остановился в Олимпийской деревне. Это совсем не просто, учитывая невероятную популярность Рафаэля среди самих спортсменов. Я лично наблюдала в олимпийских деревнях очереди за автографом и фото Надаля. А Рафа, сам доброта и скромность, никогда никому не отказывал. Перед матчами он, правда, переселялся в более уединённые места, чтобы сконцентрироваться. По личному опыту знаю, что ребятам на Олимпиаде лучше жить по возможности не в деревне — там сложно сосредоточиться, очень много людей. Жалею, что не поступила так, когда участвовала. Лена Дементьева, помню, жила не в деревне, когда победила на Играх.

Новак тоже решил не рисковать — жить в Олимпийской деревне он отказался. Не хочет отвлекаться перед Играми, «как это было в Токио». Тоже верное решение )) да и условия в отелях куда лучше, ведь там точно не картонные кровати, как в деревне ), как было с прошлой Олимпиадой в Токио, для спортсменов установили не самые прочные кровати, которые сами окрестили «антисекс-кроватями». Впрочем, молодые атлеты уже протестировали и уверили, что со спальнями всё в порядке», — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.