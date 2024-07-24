БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Надаль рассказал, что для него значит выступление на Олимпийских играх

Надаль рассказал, что для него значит выступление на Олимпийских играх
Аудио-версия:
Комментарии

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, что для него значит выступление за свою страну на Олимпийских играх.

«К сожалению, я пропустил два раза Олимпийские игры из-за травм в очень удачный момент моей карьеры. Лондон и Токио. Это то, что причиняет мне боль больше, чем пропуск турниров «Большого шлема», — приводит слова Надаля Clay Tenis.

Испанец также признался, что золото, завоёванное им в Китае, было важнее нескольких крупных теннисных турниров, которые он выигрывал на протяжении своей карьеры.

Напомним, Надаль выиграл золото в одиночном разряде на Олимпиаде-2008. В 2016 году в Рио он также занял первое место в парном разряде вместе с Марком Лопесом.

На Играх-2024 Надаль сыграет в одиночном разряде, а также в паре с третьей ракеткой мира 21-летним Карлосом Алькарасом.

Олимпийский теннисный турнир пройдёт на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» с 27 июля по 4 августа.

Материалы по теме
«Нездоровое возбуждение». Надаль — об ожиданиях болельщиков от его игры с Алькарасом на ОИ
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android