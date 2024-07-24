Надаль рассказал, что для него значит выступление на Олимпийских играх

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, что для него значит выступление за свою страну на Олимпийских играх.

«К сожалению, я пропустил два раза Олимпийские игры из-за травм в очень удачный момент моей карьеры. Лондон и Токио. Это то, что причиняет мне боль больше, чем пропуск турниров «Большого шлема», — приводит слова Надаля Clay Tenis.

Испанец также признался, что золото, завоёванное им в Китае, было важнее нескольких крупных теннисных турниров, которые он выигрывал на протяжении своей карьеры.

Напомним, Надаль выиграл золото в одиночном разряде на Олимпиаде-2008. В 2016 году в Рио он также занял первое место в парном разряде вместе с Марком Лопесом.

На Играх-2024 Надаль сыграет в одиночном разряде, а также в паре с третьей ракеткой мира 21-летним Карлосом Алькарасом.

Олимпийский теннисный турнир пройдёт на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» с 27 июля по 4 августа.