«Нездоровое возбуждение». Надаль — об ожиданиях болельщиков от его игры с Алькарасом на ОИ

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался о предстоящем выступлении на Олимпийских играх — 2024 в Париже в паре с Карлосом Алькарасом.

«Я понимаю нездоровое возбуждение и иллюзию того, что мы играем вместе, но давайте не будем думать, что это приведёт к успеху. Карлос не так уж много играл в парном разряде, а я сейчас не так уж много играл в парном или одиночном разряде», — приводит слова Надаля Clay Tenis.

Отметим, что жеребьёвка парного турнира состоится завтра, 25 июля.

21-летний Карлос Алькарас и 38-летний Рафаэль Надаль сыграют на Олимпийских играх в Париже не только в одиночном разряде, но и вместе в парном. У Надаля есть опыт выступления на Олимпиаде, он является двукратным олимпийским чемпионом.

Напомним, олимпийский теннисный турнир пройдёт на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» с 27 июля по 4 августа. В олимпийском турнире примет участие одна российская пара – Даниил Медведев и Роман Сафиуллин. Они выступят как нейтральные атлеты.