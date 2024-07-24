Оксана Селехметьева уступила 634-й ракетке мира в 1/2 финала турнира в Праге

Российская теннисистка 248-я ракетка мира Оксана Селехметьева не смогла выйти в 1/2 финала турнира категории WTA-250 в Праге (Чехия), проиграв 634-й ракетке мира из Чехии Лауре Самсоновой. Итоговый счёт — 6:2, 3:6, 5:7 в пользу чешской спортсменки.
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Встреча продолжалась 2 часа 41 минуту. За это время Селехметьева реализовала 7 брейк-пойнтов из 13 возможных (54%) и допустила четыре двойные ошибки. При этом она не сделала ни одну подачу навылет. Её соперница смогла реализовать 7 брейк-пойнтов из 15 (47%), допустила три двойные ошибки и выполнила один эйс.
Призовой фонд турнира категории WTA-250 в Праге (Чехия) составляет $ 267 082. Последней россиянкой, выигравшей этот турнир, является Вера Звонарёва. Она становилась победительницей соревнований в 2008 году.
- 24 июля 2024
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