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Оксана Селехметьева уступила 634-й ракетке мира в 1/2 финала турнира в Праге

Оксана Селехметьева уступила 634-й ракетке мира в 1/2 финала турнира в Праге
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Российская теннисистка 248-я ракетка мира Оксана Селехметьева не смогла выйти в 1/2 финала турнира категории WTA-250 в Праге (Чехия), проиграв 634-й ракетке мира из Чехии Лауре Самсоновой. Итоговый счёт — 6:2, 3:6, 5:7 в пользу чешской спортсменки.

Прага. 1/4 финала
24 июля 2024, среда. 16:40 МСК
Оксана Селехметьева
248
Россия
Оксана Селехметьева
О. Селехметьева
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 5
2 		6 7
         
Лаура Самсонова
634
Чехия
Лаура Самсонова
Л. Самсонова

Встреча продолжалась 2 часа 41 минуту. За это время Селехметьева реализовала 7 брейк-пойнтов из 13 возможных (54%) и допустила четыре двойные ошибки. При этом она не сделала ни одну подачу навылет. Её соперница смогла реализовать 7 брейк-пойнтов из 15 (47%), допустила три двойные ошибки и выполнила один эйс.

Призовой фонд турнира категории WTA-250 в Праге (Чехия) составляет $ 267 082. Последней россиянкой, выигравшей этот турнир, является Вера Звонарёва. Она становилась победительницей соревнований в 2008 году.

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