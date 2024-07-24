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20-летняя Кори Гауфф станет самым молодым знаменосцем США в истории Олимпийских игр

20-летняя Кори Гауфф станет самым молодым знаменосцем США в истории Олимпийских игр
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20-летняя теннисистка, вторая ракетка мира Кори Гауфф станет самой молодой знаменоской США в истории Олимпийских игр. Она понесёт флаг стран вместе с 39-летним баскетболистом Леброном Джеймсом. Отметим, что когда Гауфф родилась в 2004 году, Джеймс был в середине своего дебютного сезона в НБА.

“Я никогда не думала, что за миллион лет мне выпадет честь нести американский флаг за сборную США; Я очень горжусь тем, что веду своих товарищей по команде вместе с Леброном, поскольку мы демонстрируем нашу преданность делу и страсть на самой большой сцене, которая только есть, — в тот момент, когда мы можем собрать спортсменов и болельщиков со всего мира”, — приводит слова Гауфф Washington Post.

Леброн Джеймс является двукратным победителем Игр (2008, 2012) и бронзовым призёром Олимпиады-2004, а Кори Гауфф сыграет на первой для себя Олимпиаде. Она планировала выступить на Играх в Токио в 2021 году, однако американка сдала положительный тест на ковид, из-за чего снялась с соревнований.

Ранее американский спортивный журнал Sports Illustrated сделал прогноз, в котором предсказал Гауфф серебряную награду олимпийского турнира в одиночном разряде.

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