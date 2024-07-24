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Рублёв прокомментировал первую победу за два месяца

Рублёв прокомментировал первую победу за два месяца
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Российский теннисист Андрей Рублёв дал комментарий по поводу победы в матче второго круга турнира в Умаге (Хорватия) с представителем Аргентины Уго Карабельи — 6:4, 7:5.

Напомним, россиянин прервал серию из четырёх поражений.

«Думаю, это был отличный матч. По-моему, в нём было много хороших моментов. Уго играл очень хорошо. Думаю, в конце матча он начал чувствовать уверенность, стал бить ещё сильнее, потому что ему нечего было терять. По ходу матча он поднял свой уровень. Думаю, я тоже хорошо выступил. Счастлив, что я здесь, я счастлив, что выиграл матч, и теперь я готов двигаться дальше», — приводит слова Рублёва ATP.

До этого россиянин уступал Маттео Арнальди на «Ролан Гаррос», затем Маркосу Гирону в Галле, на Уимблдоне Франсиско Комесанье и Тьяго Агустину Тиранте в Бостаде.

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