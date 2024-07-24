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Стало известно, кто из итальянцев выступит вместо Янника Синнера на Олимпиаде в Париже

Стало известно, кто из итальянцев выступит вместо Янника Синнера на Олимпиаде в Париже
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207-я ракетка мира итальянский теннисист Андреа Вавассори заменит лидера рейтинга ATP соотечественника Янника Синнера в одиночном разряде на Олимпийских играх в Париже.

Лучано Дардери (33-й в рейтинге) сыграет вместо него в паре с 17-й ракеткой мира Лоренцо Музетти.

Напомним, сегодня, 24 июля, стало известно, что первая ракетка мира итальянец Янник Синнер не сможет принять участия на Олимпийских играх — 2024 из-за тонзиллита.

Ранее Синнер отложил свою поездку в Париж из-за высокой температуры. При этом изначально итальянец планировал принять участие в одиночном и парном разряде (вместе с Лоренцо Музетти).

Олимпийский теннисный турнир пройдёт на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» с 27 июля по 4 августа.

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