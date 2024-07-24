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Хольгер Руне не сыграет на Олимпиаде в Париже из-за травмы запястья

Хольгер Руне не сыграет на Олимпиаде в Париже из-за травмы запястья
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16-я ракетка мира датчанин Хольгер Руне не сыграет на Олимпийских играх в Париже из-за травмы запястья. Об этом теннисист сообщил в социальных сетях.

«Мне очень жаль, что не смогу сыграть на Олимпийских играх. Я с нетерпением жду возможности сыграть и стать частью этого. Я играл с болью в запястье на протяжении всего сезона как на грунте, так и на траве, поэтому мне приходится серьёзно относиться к рекомендациям врачей. Я буду следить за Олимпийскими играми из дома и болеть за всех датских спортсменов, и надеюсь и верю, что мы сможем привезти домой много медалей из Парижа. Вперёд, Дания», — написал Руне.

Отметим, что ранее теннисист снялся с грунтовых турниров в Умаге (Хорватия) и Гамбурге (Германия) также по причине проблем со здоровьем.

Олимпийский теннисный турнир пройдёт на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» с 27 июля по 4 августа.

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