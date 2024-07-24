24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист вторая ракетка мира Новак Джокович провёл первую тренировку на олимпийских кортах в Париже. До этого серб готовился к Играм на грунтовых кортах в Черногории.

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Ранее стало известно, что Новак не будет жить в Олимпийской деревне вместе со сборной Сербии. Спортсмен хочет сосредоточиться на подготовке к соревнованиям и меньше отвлекаться, как это было в Токио-2020.

37-летний Джокович сыграет на Олимпийских играх в Париже только в одиночном разряде. У Новака есть опыт выступления на Олимпиаде, он является бронзовым призёром Игр в Пекине 2008 года.

Напомним, олимпийский теннисный турнир пройдёт на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» с 27 июля по 4 августа. Семь российских теннисистов примут участие в соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов.