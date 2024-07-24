Экс-тренер Джоковича: Новак плохо играет, когда защищает цвета Сербии, для него это бремя

Марко Паничи, бывший тренер по физподготовке 24-кратного победителя турниров «Большого шлема» Новака Джоковича, высказался по поводу игры сербского теннисиста в матчах, когда он представляет национальную команду.

«Он слишком многого ожидает от себя. Мы все знаем, что он выиграл, но когда ты играешь в команде — даже в менее важных соревнованиях, таких как Кубок ATP или United Cup, — он испытывает большое давление. Он выиграл United Cup с Сербией, но сыграл плохо. Он испытывает сильное давление и выходит на корт с чудовищным напряжением, с которым не очень хорошо справляется. Он плохо играл, например, даже в матчах за бронзовую медаль.

Каждый раз, когда ему приходится защищать цвета сборной, он чувствует огромное давление, чтобы выиграть очко и быть тем, кто выведет Сербию вперёд. Они очень сплочённый народ. Он опытный теннисист, но, когда он играет в командных соревнованиях, это всегда огромное бремя для него», — приводит слова Паничи Tennis World USA.

37-летний Джокович сыграет на Олимпийских играх в Париже только в одиночном разряде. У Новака есть опыт выступления на Олимпиаде, он является бронзовым призёром Игр в Пекине 2008 года.