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Фоньини выиграл всего один гейм в матче со 159-й ракеткой мира

Фоньини выиграл всего один гейм в матче со 159-й ракеткой мира
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В Умаге (Хорватия) завершился матч второго круга грунтового турнира в одиночном разряде среди мужчин. В нём итальянский теннисист Фабио Фоньини уступил 159-й ракетке мира представителю Тайваня Чун Син Цену — 1:6, 0:6.

Примечательно, что Фоньини взял свою первую подачу в матче со счётом 40:0, после чего не выиграл ни гейма.

Умаг. 2-й круг
24 июля 2024, среда. 22:10 МСК
Фабио Фоньини
70
Италия
Фабио Фоньини
Ф. Фоньини
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		0
6 		6
         
Чун Син Цен
159
Китайский Тайбэй
Чун Син Цен
Ч. Цен

Продолжительность встречи составила всего 56 минут. На счету Чун Син Цена одна подача навылет и пять брейков из семи брейк-пойнтов, двойных ошибок 22-летний теннисист не допускал. У Фоньини ни одного эйса, одна двойная ошибка и ни одного брейк-пойнта.

В третьем круге Чун Син Цен встретится с победителем пары Лучано Дардери (Италия) — Якуб Меншик (Чехия).

Напомним, в турнире продолжает участвовать Андрей Рублёв (Россия).

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