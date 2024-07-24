Фоньини выиграл всего один гейм в матче со 159-й ракеткой мира
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В Умаге (Хорватия) завершился матч второго круга грунтового турнира в одиночном разряде среди мужчин. В нём итальянский теннисист Фабио Фоньини уступил 159-й ракетке мира представителю Тайваня Чун Син Цену — 1:6, 0:6.
Примечательно, что Фоньини взял свою первую подачу в матче со счётом 40:0, после чего не выиграл ни гейма.
Умаг. 2-й круг
24 июля 2024, среда. 22:10 МСК
70
Фабио Фоньини
Ф. Фоньини
Окончен
0 : 2
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159
Чун Син Цен
Ч. Цен
Продолжительность встречи составила всего 56 минут. На счету Чун Син Цена одна подача навылет и пять брейков из семи брейк-пойнтов, двойных ошибок 22-летний теннисист не допускал. У Фоньини ни одного эйса, одна двойная ошибка и ни одного брейк-пойнта.
В третьем круге Чун Син Цен встретится с победителем пары Лучано Дардери (Италия) — Якуб Меншик (Чехия).
Напомним, в турнире продолжает участвовать Андрей Рублёв (Россия).
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