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Андрей Рублёв получил уайлд-кард на турнир в Вашингтоне

Андрей Рублёв получил уайлд-кард на турнир в Вашингтоне
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Девятый номер мирового рейтинга ATP российский теннисист Андрей Рублёв получил уайлд-кард на турнир в Вашингтоне (США).

Турнир в столице США состоится с 29 июля по 4 августа. Игры пройдут на покрытии хард. Всего в соревнованиях сыграет 48 теннисистов.

Напомним, что Рублёв не примет участие на предстоящих Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция).

Вчера, 23 июля, Рублёв прервал серию из четырёх поражений. В матче второго круга турнира в Умаге (Хорватия) он обыграл представителя Аргентины Уго Карабельи — 6:4, 7:5.

До этого россиянин уступал Маттео Арнальди на «Ролан Гаррос», затем Маркосу Гирону в Галле, на Уимблдоне Франсиско Комесанье и Тьяго Агустину Тиранте в Бостаде.

В следующем круге Рублёв встретися с победителем пары Фабиан Марожан (Венгрия) — Тьяго Монтейро (Бразилия).

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