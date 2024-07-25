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«Атмосфера потрясающая». Теннисистка Диана Шнайдер осваивается на дебютной Олимпиаде

«Атмосфера потрясающая». Теннисистка Диана Шнайдер осваивается на дебютной Олимпиаде
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Дебютантка Олимпийских игр 20-летняя российская теннисистка Диана Шнайдер поделилась впечатлениями после приезда в Париж на Игры-2024.

«Сейчас я уже нахожусь на Олимпиаде. Атмосфера потрясающая. Кругом разные атлеты, очень интересно всех посмотреть. Хотелось бы понаблюдать за другими видами спорта, если появится такая возможность», — сказала Шнайдер в интервью «Чемпионату».

Напомним, в одиночном разряде Олимпиады заявлены три российские теннисистки – Диана Шнайдер (23), Екатерина Александрова (28) и Мирра Андреева (32). Кроме того, Шнайдер и Андреева сыграют вместе в паре, а Александрова заявлена в парный турнир с олимпийской чемпионкой Еленой Весниной.

Полное интервью с Дианой Шнайдер выйдет на «Чемпионате» 25 июля в 8:00 мск.

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