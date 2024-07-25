«Надеюсь, что мы с Миррой быстро сыграемся». Шнайдер — о выступлении в паре на Олимпиаде

Дебютантка Олимпийских игр 20-летняя теннисистка Диана Шнайдер прокомментировала отсутствие совместных выступлений в паре с 17-летней Миррой Андреевой, вместе с которой сыграет в парном разряде на ОИ-2024 в Париже.

«В паре я играю с Миррой Андреевой. Мы никогда вместе не играли, но я надеюсь, что мы с Миррой быстро сыграемся вместе и покажем хороший результат, потому что она хороший игрок, у неё хорошие результаты, особенно здесь, в Париже. Поэтому будем работать вместе, сообща, и надеяться, что у нас всё хорошо здесь выйдет и мы все сможем показать здесь хорошие результаты», — сказала Шнайдер в интервью «Чемпионату».

В мае-июне 2024 года Мирра Андреева дошла до полуфинала на «Ролан Гаррос» — на этих же грунтовых кортах Парижа в июле-августе 2024 года пройдут олимпийские соревнования. Диана Шнайдер на «Ролан Гаррос» — 2024 выбыла в первом круге, уступив в двух партиях француженке Хлоэ Паке — 3:6, 1:6.

Полное интервью с Дианой Шнайдер можно прочитать на «Чемпионате».