«Могу ли себя назвать универсалом? Наверное, да». Шнайдер о титулах на 3 разных покрытиях

Дебютантка Олимпийских игр 20-летняя теннисистка Диана Шнайдер прокомментировала победы на трёх турнирах в сезоне на разных покрытиях — в Хуахине на харде, в Бад-Хомбурге на траве и в Будапеште на грунте.

«Было очень здорово играть несколько финалов подряд на разных покрытиях. Не знаю, могу ли себя назвать универсалом. Наверное, да. Не могу сказать, что на каком-то покрытии мне играть удобнее и я его могу выделить. Мне понравилось, как в этом году я отыграла все свои матчи на разных покрытиях. И довольна результатами на всех покрытиях, поэтому что-то выделить для себя не могу. Но, наверное, самое радостное для меня — это как я отыграла травяной сезон. И своими результатами на траве я очень довольна», — сказала Шнайдер в интервью «Чемпионату».

Полное интервью с Дианой Шнайдер можно прочитать на «Чемпионате».