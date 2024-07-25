Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Диана Шнайдер рассказала о сотрудничестве с новым тренером Игорем Андреевым

Дебютантка Олимпийских игр 20-летняя теннисистка Диана Шнайдер прокомментировала работу с новым для себя тренером — Игорем Андреевым:

«Сейчас я работаю с Игорем Андреевым. Мы продолжаем эту совместную работу и будем работать дальше — прогрессировать вместе и стараться вместе выигрывать больше», — сказала Шнайдер в интервью «Чемпионату».

В 2024 году Шнайдер выиграла три титула WTA: в Хуахине (Таиланд), Париже (Франция) и Будапеште (Венгрия).

Напомним, в 2020 году Игорь Андреев начал свою деятельность в Академии Александра Островского в Химках в ранге тренера-консультанта, координатора программ «Авангард» и JTT Team. С июня 2021 года по нынешнее время является личным тренером Анастасии Потаповой.

Полное интервью с Дианой Шнайдер можно прочитать на «Чемпионате».