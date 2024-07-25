Жеребьёвка теннисного турнира Олимпиады-2024: во сколько начало, где смотреть трансляцию

С 26 июля по 11 августа в Париже пройдут XXXIII летние Олимпийские игры. С 27 июля по 4 августа на Олимпиаде-2024 будет проводиться теннисный турнир, участники которого разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).

Жеребьёвка теннисного турнира Олимпийских игр — 2024 в Париже начнётся 25 июля в 12:00 мск. Трансляцию жеребьёвки можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

В теннисном турнире Олимпиады-2024 примут участие семь российских теннисистов: Даниил Медведев, Павел Котов и Роман Сафиуллин в мужских соревнованиях, Диана Шнайдер, Елена Веснина, Мирра Андреева и Екатерина Александрова в женских.