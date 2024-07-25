Дебютантка Олимпийских игр 20-летняя теннисистка Диана Шнайдер прокомментировала свой прорыв в рейтинге по ходу текущего сезона с 97-го места на 23-е.

«Для меня рейтинг, наверное, что-то такое второстепенное. Для меня всегда были важны титулы, и уже потом, что само собой происходит, если ты выигрываешь титул, то ты поднимаешься в рейтинге. Поэтому для меня это очень хороший сезон, потому что уже есть три титула, плюс ещё один был на WTA-125. Я очень довольна результатами. И из-за того, что были титулы, было и поднятие в рейтинге. И, конечно, это такой плюсик, который не может не радовать», — сказала Шнайдер в интервью «Чемпионату».

Полное интервью с Дианой Шнайдер можно прочитать на «Чемпионате».