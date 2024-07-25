Андреева — Данилович: текстовая онлайн-трансляция 1/2 финала турнира в Яссах

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 25 июля, состоится матч 1/2 финала грунтового турнира категории WTA-250 в Яссах (Румыния), в котором встретятся российская теннисистка 32-я ракетка мира Мирра Андреева и 148-й номер мирового рейтинга из Сербии Ольга Данилович.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи российской и сербской теннисисток, которая начнётся не ранее 12:00 мск на центральном корте соревнований.

Это будет первое очное противостояние теннисисток на турнирах WTA.

Соревнования в Яссах проходят на грунтовом покрытии с 21 по 26 июля. Призовой фонд турнира составил € 232 244. В четвертьфинальном раунде турнира Андреева обыграла хорватскую теннисистку Леа Бошкович со счётом 6:2, 6:0.

Напомним, Мирра Андреева попала в число спортсменов, которые были допущены МОК до Олимпиады-2024.