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Андреева — Данилович: текстовая онлайн-трансляция 1/2 финала турнира в Яссах

Андреева — Данилович: текстовая онлайн-трансляция 1/2 финала турнира в Яссах
Мирра Андреева
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Сегодня, 25 июля, состоится матч 1/2 финала грунтового турнира категории WTA-250 в Яссах (Румыния), в котором встретятся российская теннисистка 32-я ракетка мира Мирра Андреева и 148-й номер мирового рейтинга из Сербии Ольга Данилович.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи российской и сербской теннисисток, которая начнётся не ранее 12:00 мск на центральном корте соревнований.

Яссы. 1/2 финала
25 июля 2024, четверг. 12:00 МСК
Мирра Андреева
32
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Ольга Данилович
148
Сербия
Ольга Данилович
О. Данилович

Это будет первое очное противостояние теннисисток на турнирах WTA.

Соревнования в Яссах проходят на грунтовом покрытии с 21 по 26 июля. Призовой фонд турнира составил € 232 244. В четвертьфинальном раунде турнира Андреева обыграла хорватскую теннисистку Леа Бошкович со счётом 6:2, 6:0.

Напомним, Мирра Андреева попала в число спортсменов, которые были допущены МОК до Олимпиады-2024.

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