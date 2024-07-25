Рублёв — Марожан: текстовая онлайн-трансляция матча 1/4 финала турнира в Умаге
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Сегодня, 25 июля, состоится матч 1/4 финала грунтового турнира категории ATP-250 в Умаге (Хорватия), в котором встретятся российский теннисист девятая ракетка мира Андрей Рублёв и 49-й номер мирового рейтинга из Венгрии Фабио Марожан.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи российского и венгерского теннисистов, которая начнётся не ранее 19:00 мск на Стэдиум Горан Иванишевич.
Умаг. 1/4 финала
25 июля 2024, четверг. 19:00 МСК
9
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
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49
Фабиан Марожан
Ф. Марожан
Это будет первое очное противостояние теннисистов на турнирах ATP.
Ранее пресс-служба ATP опубликовала обновлённый рейтинг в мужском одиночном разряде. Лучшим российским теннисистом по-прежнему остаётся Даниил Медведев, который идёт на пятой строчке. Андрей Рублёв и Карен Хачанов опустились на одну строчку: Андрей стал девятым, а Карен — 22-м.
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