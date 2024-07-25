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Рублёв — Марожан: текстовая онлайн-трансляция матча 1/4 финала турнира в Умаге

Рублёв — Марожан: текстовая онлайн-трансляция матча 1/4 финала турнира в Умаге
Андрей Рублёв
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Сегодня, 25 июля, состоится матч 1/4 финала грунтового турнира категории ATP-250 в Умаге (Хорватия), в котором встретятся российский теннисист девятая ракетка мира Андрей Рублёв и 49-й номер мирового рейтинга из Венгрии Фабио Марожан.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи российского и венгерского теннисистов, которая начнётся не ранее 19:00 мск на Стэдиум Горан Иванишевич.

Умаг. 1/4 финала
25 июля 2024, четверг. 19:00 МСК
Андрей Рублёв
9
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3
         
         
Фабиан Марожан
49
Венгрия
Фабиан Марожан
Ф. Марожан

Это будет первое очное противостояние теннисистов на турнирах ATP.

Ранее пресс-служба ATP опубликовала обновлённый рейтинг в мужском одиночном разряде. Лучшим российским теннисистом по-прежнему остаётся Даниил Медведев, который идёт на пятой строчке. Андрей Рублёв и Карен Хачанов опустились на одну строчку: Андрей стал девятым, а Карен — 22-м.

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