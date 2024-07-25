«Каждая команда может претендовать на успех». Селиваненко — о Медведеве и Андреевой на ОИ

Член совета директоров Международной федерации тенниса (ITF) Алексей Селиваненко оценил шансы Даниила Медведева и Мирры Андреевой на успех в миксте Олимпиады-2024.

«Смешанный парный разряд на Олимпийских играх всегда отличается тем, что команды в большинстве своём заявляются не из числа традиционных парных игроков, а из ведущих одиночников. Тем интереснее смотреть такой теннис. Что касается оценки шансов, то результат может быть абсолютно любой, каждая из команд может претендовать на успех», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее стали известны участники смешанного парного разряда на теннисном турнире в рамках Олимпиады-2024 в Париже. Так, помимо российской пары, которая выступит под нейтральным флагом, за Германию сыграют Александр Зверев и Лаура Зигемунд, за США — Тейлор Фритц и Кори Гауфф, за Казахстан — Александр Бублик и Елена Рыбакина, а Чехию представят Томаш Махач и Катержина Синякова.