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«Я не на их уровне». Джокович признал, что на данный момент уступает Синнеру и Алькарасу

«Я не на их уровне». Джокович признал, что на данный момент уступает Синнеру и Алькарасу
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист вторая ракетка мира Новак Джокович заявил, что на данный меомент уступает по уровню игры итальянцу Яннику Синнеру и испанцу Карлосу Алькарасу.

«Выход в финал Уимблдона придал мне уверенности. Но в матчах против Карлоса и Янника, безусловно, лучших в этом году, чувствую, что я не на их уровне. Чтобы победить этих парней на турнирах «Большого шлема» или Олимпийских играх, мне придётся прибавить и играть намного лучше», — приводит слова серба Tennis Infinity со ссылкой на подкаст Advantage Connors.

Джокович и Синнер провели между собой семь встреч, в четырёх из которых победу одержал сербский теннисист, но два последних матча остались за итальянцем. В противостоянии Новака с Алькараса счёт личных встреч ничейный (3-3), но в последней игре в финале Уимблдона уверенную победу одержал испанец.

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