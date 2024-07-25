Аванесян — Кристиан: россиянка выиграла первый сет матча 1/4 финала турнира в Яссах

Сегодня, 25 июля, проходит матч 1/4 финала грунтового турнира категории WTA-250 в Яссах (Румыния), в котором играет 76-я ракетка мира российская теннисистка Элина Аванесян. Её соперницей является 61-я ракетка мира Жаклин Кристиан, представляющая Румынию. Россиянка выиграла стартовый сет встречи со счётом 7:5.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между Элиной Аванесян и Жаклин Кристиан.
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Отметим, что это вторая встреча Аванесян и Кристиан на турнирах уровня WTA. В первый раз они играли друг против друга в мае 2024 года во втором круге турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). Тогда в трёх сетах выиграла румынка — 5:7, 6:2, 6:2.
В 2024 году турнир в Яссах проходит впервые в своей истории в категории WTA-250. Соревнования продлятся до 26 июля.
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