Аванесян — Кристиан: россиянка выиграла первый сет матча 1/4 финала турнира в Яссах

Сегодня, 25 июля, проходит матч 1/4 финала грунтового турнира категории WTA-250 в Яссах (Румыния), в котором играет 76-я ракетка мира российская теннисистка Элина Аванесян. Её соперницей является 61-я ракетка мира Жаклин Кристиан, представляющая Румынию. Россиянка выиграла стартовый сет встречи со счётом 7:5.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между Элиной Аванесян и Жаклин Кристиан.

Отметим, что это вторая встреча Аванесян и Кристиан на турнирах уровня WTA. В первый раз они играли друг против друга в мае 2024 года во втором круге турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). Тогда в трёх сетах выиграла румынка — 5:7, 6:2, 6:2.

В 2024 году турнир в Яссах проходит впервые в своей истории в категории WTA-250. Соревнования продлятся до 26 июля.