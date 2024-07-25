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Энди Маррей снялся с одиночного разряда Олимпиады из-за травмы спины — Sky Sports

Энди Маррей снялся с одиночного разряда Олимпиады из-за травмы спины — Sky Sports
Энди Маррей
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Британский теннисист, экс первая ракетка мира Энди Маррей снялся с олимпийского турнира Парижа-2024 в одиночном разряде из-за травмы спины. Об этом сегодня, 25 июля, сообщил Sky Sports.

В то же время уточняется, что спортсмен выступит в парном разряде вместе с Даниэлем Эвансом.

Энди Маррей является единственным в истории двукратным олимпийским чемпионом в одиночном разряде. Золото Олимпиады игрок добыл в 2012 и 2016 годах. Теннисист ранее объявил, что Игры-2024 в Париже станут последним турниром в его карьере.

Маррею 37 лет. Он дважды выигрывал Уимблдон (2013, 2016) и один раз становился победителем US Open (2016).

Напомним, жеребьёвка теннисного турнира на Олимпиаде-2024 состоится сегодня, 25 июля.

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