Алькарас заявил, что «Надалькарас» станет официальным названием его дуэта с Надалем на ОИ

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас заявил, что «Надалькарас» станет официальным названием его дуэта с 22-кратным победителем ТБШ соотечественником Рафаэлем Надалем на Олимпийских играх в Париже.

21-летний Карлос Алькарас и 38-летний Рафаэль Надаль сыграют на ближайшей Олимпиаде не только в одиночном разряде, но и вместе в парном. У Надаля есть опыт выступления на подобных соревнованиях, он является двукратным олимпийским чемпионом.

Напомним, олимпийский теннисный турнир пройдёт на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» с 27 июля по 4 августа. В олимпийском турнире примет участие одна российская пара – Даниил Медведев и Роман Сафиуллин. Они выступят как нейтральные атлеты.