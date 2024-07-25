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Медведев и Сафиуллин узнали первых соперников в парном разряде на Олимпиаде-2024

Медведев и Сафиуллин узнали первых соперников в парном разряде на Олимпиаде-2024
Даниил Медведев и Роман Сафиуллин
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Сегодня, 25 июля, состоялась жеребьёвка олимпийского теннисного турнира в мужском парном разряде. Своих соперников на старте соревнований узнали Даниил Медведев и Роман Сафиуллин. Ими стали немецкие теннисисты Кевин Кравиц и Тим Пюц.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с некоторыми парами 1/8 финала турнира.

Олимпиада 2024. Мужчины. Парный разряд
Итоги жеребьёвки:

  • Медведев/Сафиуллин (Россия) — Кравиц/Пюц (Германия);
  • Болелли/Вавассори (Италия) — Карреньо-Буста/Гранольерс (Испания);
  • Маррей/Эванс (Великобритания) — Нисикори/Дэниэл (Япония);
  • Алькарас/Надаль (Испания) — Гонсалес/Мольтени (Аргентина);
  • Попырин/де Минор (Австралия) — Крайчек/Рам (США).

Фото: скриншот трансляции

Начало жеребьёвки было задержано из-за того, что в последний момент снялся с турнира в мужском одиночном разряде экс первая ракетка мира британский теннисист Энди Маррей.

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