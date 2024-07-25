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Прошла жеребьёвка женского теннисного турнира на ОИ, Мирра Андреева сыграет с Линетт

Состоялась жеребьёвка теннисного турнира в женском одиночном разряде на Одимпийских играх в Париже.

Матчи российских теннисисток в первом круге соревнований в Париже:

Дина Шнайдер — Элизабетта Коччаретто (Италия);

Мирра Андреева — Магда Линетт (Польша);

Екатерина Александрова — Юань Юэ (Китай).

Другие наиболее интересные встречи первого круга:

Наоми Осака (Япония) — Анжелика Кербер (Германия);

Ига Свёнтек (Польша) — Ирина Бегу (Румыния);

Каролин Возняцки (Дания) — Маяр Шериф (Египет);

Кори Гауфф (США) — Айла Томлянович (Австралия);

Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) — Варвара Грачёва (Франция);

Каролина Мухова (Чехия) — Лейла Фернандес (Канада);

Елена Рыбакина (Казахстан) — Жаклин Кристиан (Румыния);

Ана Богдан (Румыния) — Ясмин Паолини (Италия);

Елена Остапенко (Латвия) — Камилла Осорио-Серрано (Колумбия);

Юлия Путинцева (Казахстан) — Марта Костюк (Украина).

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 пройдёт с 27 июля по 4 августа. Участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).