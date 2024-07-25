Прошла жеребьёвка женского теннисного турнира на ОИ, Мирра Андреева сыграет с Линетт
Состоялась жеребьёвка теннисного турнира в женском одиночном разряде на Одимпийских играх в Париже.
Матчи российских теннисисток в первом круге соревнований в Париже:
- Дина Шнайдер — Элизабетта Коччаретто (Италия);
- Мирра Андреева — Магда Линетт (Польша);
- Екатерина Александрова — Юань Юэ (Китай).
Другие наиболее интересные встречи первого круга:
- Наоми Осака (Япония) — Анжелика Кербер (Германия);
- Ига Свёнтек (Польша) — Ирина Бегу (Румыния);
- Каролин Возняцки (Дания) — Маяр Шериф (Египет);
- Кори Гауфф (США) — Айла Томлянович (Австралия);
- Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) — Варвара Грачёва (Франция);
- Каролина Мухова (Чехия) — Лейла Фернандес (Канада);
- Елена Рыбакина (Казахстан) — Жаклин Кристиан (Румыния);
- Ана Богдан (Румыния) — Ясмин Паолини (Италия);
- Елена Остапенко (Латвия) — Камилла Осорио-Серрано (Колумбия);
- Юлия Путинцева (Казахстан) — Марта Костюк (Украина).
Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 пройдёт с 27 июля по 4 августа. Участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).
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