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Жеребьёвку ОИ-2024 отложили из-за недавних снятий Энди Маррея и Хольгера Руне

Жеребьёвку ОИ-2024 отложили из-за недавних снятий Энди Маррея и Хольгера Руне
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Жеребьёвку Олимпийских игр в Париже, которая должна была состояться сегодня, 25 июля, отложили на неопределённое время из-за недавних снятий бывшей первой ракетки мира, двукратного олимпийского чемпиона Энди Маррея из Британии и 16-й ракетки мира Хольгера Руне из Дании.

Ранее Sky Sports сообщил, что Маррей снялся с олимпийского турнира Парижа-2024 в одиночном разряде из-за травмы спины. В то же время уточняется, что спортсмен выступит в парном разряде вместе с Даниэлем Эвансом.

Вчера, 24 июля, датчанин Руне сообщил, что не сыграет на Играх в Париже из-за травмы запястья, из-за болей в котором до этого снимался с нескольких турниров подряд.

Олимпийский теннисный турнир пройдёт на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» с 27 июля по 4 августа.

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