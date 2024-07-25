Стало известно, кто заменил Маррея в одиночном разряде Олимпиады-2024

Стало известно имя теннисиста, который заменит экс первую ракетку мира Энди Маррея в одиночном разряде олимпийского турнира по теннису в Париже. Им стал 36-летний австралийский спортсмен Мэттью Эбден. Об этом сообщил испанский журналист Жозе Моргадо.

Также в турнире одиночников появилось имя нидерландского спортсмена Робина Хасе, который заменил датского теннисиста Хольгера Руне.

Ранее Sky Sports сообщил, что Маррей пропустит турнир в одиночном разряде на ОИ-2024 из-за травмы спины. Спортсмен снялся с соревнований в последний момент. В то же время жеребьёвку Олимпийских игр в Париже, которая должна была состояться сегодня, 25 июля, отложили на неопределённое время из-за недавних снятий бывшей первой ракетки мира, двукратного олимпийского чемпиона Энди Маррея из Британии и 16-й ракетки мира Хольгера Руне из Дании.