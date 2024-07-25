Элина Аванесян уверенно пробилась в 1/2 финала турнира WTA-250 в Яссах
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76-я ракетка мира российская теннисистка Элина Аванесян вышла в 1/2 финала грунтового турнира категории WTA-250 в Яссах (Румыния). Сегодня, 25 июля, она в двух сетах обыграла 61-ю ракетку мира Жаклин Кристиан, представляющую Румынию, — 7:5, 6:4.
Яссы. 1/4 финала
25 июля 2024, четверг. 11:10 МСК
76
Элина Аванесян
Э. Аванесян
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|6
|
|4
61
Жаклин Кристиан
Ж. Кристиан
Отметим, что спортсменки провели на корте 2 часа 7 минут. Российская теннисистка реализовала 6 брейк-пойнтов из 16 (36%), допустила одну двойную ошибку и не выполнила ни одного эйса. Румынка сделала три двойные ошибки, выполнила две подачи навылет и смогла реализовать четыре брейк-пойнта из восьми заработанных (50%).
В следующем круге грунтового турнира категории WTA-250 в Яссах (Румыния) Элина Аванесян сыграет с француженкой Хлоэ Паке (106-я ракетка мира).
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