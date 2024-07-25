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Итоги жеребьёвки теннисного турнира Олимпиады 2024 в мужском одиночном разряде

Медведев сыграет с Хидзикатой в первом круге Олимпиады 2024, Котов — с Вавринкой
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Состоялась жеребьёвка теннисного турнира в мужском одиночном разряде на Олимпийских играх в Париже.

Фото: Кадр из трансляции

Матчи российских теннисистов в первом круге соревнований в Париже:

  • Даниил Медведев — Ринки Хидзиката (Австралия);
  • Роман Сафиуллин — Алехандро Табило (Чили);
  • Павел Котов — Стэн Вавринка (Швейцария).

Другие наиболее интересные встречи первого круга:

  • Рафаэль Надаль (Испания) — Мартон Фучович (Венгрия);
  • Гаэль Монфис (Франция) — Лоренцо Музетти (Италия);
  • Тейлор Фритц (США) — Александр Бублик (Казахстан);
  • Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Алекс де Минор (Австралия).

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 пройдёт с 27 июля по 4 августа. Участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).

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