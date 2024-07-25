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Стали известны первые соперницы россиянок в парном разряде Олимпиады-2024

Стали известны первые соперницы россиянок в парном разряде Олимпиады-2024
Диана Шнайдер и Мирра Андреева
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Сегодня, 25 июля, состоялась жеребьёвка олимпийского теннисного турнира в женском парном разряде. Своих соперниц на старте соревнований узнали пара Елены Весниной и Екатерины Александровой, а также тандем Мирры Андреевой и Дианой Шнайдер.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с некоторыми парами 1/8 финала турнира.

Олимпиада-2024. Женщины. Парный разряд
Итоги жеребьёвки:

  • Александрова/Веснина (Россия) — Мухова/Носкова (Чехия);
  • Гауфф/Пегула (США) — Савилл/Перес (Австралия);
  • Эррани/Паолини (Италия) — Сун/Рутлифф (Новая Зеландия);
  • Андреева/Шнайдер (Россия) — Томлянович/Гадеки (Австралия);
  • Кербер/Зигемунд (Германия) — Бултер/Уотсон (Великобритания).

Фото: из личного архива Джоанны Сакович-Костецки

Начало жеребьёвки было задержано из-за того, что в последний момент снялся с турнира в мужском одиночном разряде экс первая ракетка мира британский теннисист Энди Маррей.

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