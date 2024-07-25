Стали известны первые соперницы россиянок в парном разряде Олимпиады-2024

Сегодня, 25 июля, состоялась жеребьёвка олимпийского теннисного турнира в женском парном разряде. Своих соперниц на старте соревнований узнали пара Елены Весниной и Екатерины Александровой, а также тандем Мирры Андреевой и Дианой Шнайдер.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с некоторыми парами 1/8 финала турнира.

Олимпиада-2024. Женщины. Парный разряд

Итоги жеребьёвки:

Александрова/Веснина (Россия) — Мухова/Носкова (Чехия);

Гауфф/Пегула (США) — Савилл/Перес (Австралия);

Эррани/Паолини (Италия) — Сун/Рутлифф (Новая Зеландия);

Андреева/Шнайдер (Россия) — Томлянович/Гадеки (Австралия);

Кербер/Зигемунд (Германия) — Бултер/Уотсон (Великобритания).

Фото: из личного архива Джоанны Сакович-Костецки

Начало жеребьёвки было задержано из-за того, что в последний момент снялся с турнира в мужском одиночном разряде экс первая ракетка мира британский теннисист Энди Маррей.