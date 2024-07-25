Новак Джокович и Рафаэль Надаль могут встретиться во втором круге теннисного турнира на ОИ

Состоялась жеребьёвка теннисного турнира в мужском одиночном разряде на Олимпийских играх в Париже. 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист вторая ракетка мира Новак Джокович в первом круге сыграет с Мэттью Эбденом из Австралии, а двукратный олимпийский чемпион испанец Рафаэль Надаль — с венгром Мартоном Фучовичем.

В случае побед Джоковича и Надаля в своих матчах в первом раунде олимпийского турнира они сыграют между собой во втором круге.

Российский теннисист, пятая ракетка мира в первом круге встретится с Ринки Хидзикатой из Австралии.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 пройдёт с 27 июля по 4 августа. Участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).