Даниил Медведев и Мирра Андреева узнали своих соперников в миксте в первом круге ОИ-2024

Состоялась жеребьёвка теннисного турнира в смешанном разряде (миксте) на Олимпийских играх в Париже.

Российский дуэт Даниил Медведев / Мирра Андреева на старте сразится с итальянской парой Сара Эррани / Андреа Вавассори.

Другие интересные дуэты на старте:

Кори Гауфф / Тейлор Фритц (США) — Елена Рыбакина / Александр Бублик (Казахстан);

Александр Зверев / Лаура Зигемунд (Германия) — Томаш Махач / Катержина Синякова (Чехия);

Донна Векич / Мате Павич (Хорватия) — Чжэн Циньвэнь / Чжан Чжичжэнь (Китай).

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 пройдёт с 27 июля по 4 августа. Участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).