Даниил Медведев и Мирра Андреева узнали своих соперников в миксте в первом круге ОИ-2024
Состоялась жеребьёвка теннисного турнира в смешанном разряде (миксте) на Олимпийских играх в Париже.
- Российский дуэт Даниил Медведев / Мирра Андреева на старте сразится с итальянской парой Сара Эррани / Андреа Вавассори.
Другие интересные дуэты на старте:
- Кори Гауфф / Тейлор Фритц (США) — Елена Рыбакина / Александр Бублик (Казахстан);
- Александр Зверев / Лаура Зигемунд (Германия) — Томаш Махач / Катержина Синякова (Чехия);
- Донна Векич / Мате Павич (Хорватия) — Чжэн Циньвэнь / Чжан Чжичжэнь (Китай).
Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 пройдёт с 27 июля по 4 августа. Участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).
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