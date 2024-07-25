Янчук: пара Андреева/Медведев на Олимпиаде — эксперимент с хорошим потенциалом

Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук оценил шансы Даниила Медведева и Мирры Андреевой на успех в миксте Олимпиады-2024.

«Мирра Андреева ещё не набрала то, что должна набрать в будущем. Она ещё молодая и не совсем созревшая во всех отношениях. Может быть, для игры в паре нужно сильнее и раньше действовать. Но Мирра хорошо соображает, в её игре есть надёжность. Этим она может компенсировать.

Это будет их первое выступление с Медведевым, о сыгранности пока не говорим. Конечно, Даниил возьмёт инициативу на себя, но и он ещё себя не проявил в качестве парного игрока. Поэтому это дебют и эксперимент одновременно, но потенциал хороший. Оба классные игроки, стабильные и разнообразные. Шансы у них есть набрать опыт по ходу и сыграться», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Ранее стали известны участники смешанного парного разряда на теннисном турнире в рамках Олимпиады-2024 в Париже. Так, помимо российской пары, которая выступит под нейтральным флагом, за Германию сыграют Александр Зверев и Лаура Зигемунд, за США — Тейлор Фритц и Кори Гауфф, за Казахстан — Александр Бублик и Елена Рыбакина, а Чехию представят Томаш Махач и Катержина Синякова.