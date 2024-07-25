БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андреева — Данилович: Мирра отдала первый сет в полуфинале турнира в Яссах

Андреева — Данилович: Мирра отдала первый сет в полуфинале турнира в Яссах
Мирра Андреева
Аудио-версия:
Комментарии

Российская теннисистка, 32-я ракетка мира Мирра Андреева отдала первый сет в полуфинальном матче турнира категории WTA-250 в Яссах (Румыния). В противостоянии с россиянкой сильнее оказалась 148-я ракетка мира Ольга Данилович. Счёт — 6:3 в пользу сербской теннисистки.

Яссы. 1/2 финала
25 июля 2024, четверг. 13:15 МСК
Мирра Андреева
32
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
3 		2
6 		2
         
Ольга Данилович
148
Сербия
Ольга Данилович
О. Данилович

Это первое очное противостояние теннисисток на турнирах WTA. Россиянка отыграла три гейма кряду, но переломить ситуацию в первом сете так и не смогла.

Соревнования в Яссах проходят на грунтовом покрытии с 21 по 26 июля. Призовой фонд турнира составил € 232 244. В четвертьфинальном раунде турнира Андреева обыграла хорватскую теннисистку Леа Бошкович со счётом 6:2, 6:0.

Напомним, Мирра Андреева попала в число спортсменов, которые были допущены МОК до Олимпиады-2024. В первом круге соревнований она сыграет с польской спортсменкой Магдой Линетт.

Календарь турнира в Яссах
Сетка турнира в Яссах
Материалы по теме
Даниил Медведев и Мирра Андреева узнали своих соперников в миксте в первом круге ОИ-2024
Стали известны первые соперницы россиянок в парном разряде Олимпиады-2024
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android