Андреева — Данилович: Мирра отдала первый сет в полуфинале турнира в Яссах

Российская теннисистка, 32-я ракетка мира Мирра Андреева отдала первый сет в полуфинальном матче турнира категории WTA-250 в Яссах (Румыния). В противостоянии с россиянкой сильнее оказалась 148-я ракетка мира Ольга Данилович. Счёт — 6:3 в пользу сербской теннисистки.
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Это первое очное противостояние теннисисток на турнирах WTA. Россиянка отыграла три гейма кряду, но переломить ситуацию в первом сете так и не смогла.
Соревнования в Яссах проходят на грунтовом покрытии с 21 по 26 июля. Призовой фонд турнира составил € 232 244. В четвертьфинальном раунде турнира Андреева обыграла хорватскую теннисистку Леа Бошкович со счётом 6:2, 6:0.
Напомним, Мирра Андреева попала в число спортсменов, которые были допущены МОК до Олимпиады-2024. В первом круге соревнований она сыграет с польской спортсменкой Магдой Линетт.
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