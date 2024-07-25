«Очень интересные тандемы». Кузнецова — об итогах жеребьёвки на Олимпиаде-2024

Российская теннисистка Светлана Кузнецова прокомментировала итоги жеребьёвки в миксте на Олимпиаде-2024. Спортсменка выразила надежду, что российская пара Даниила Медведева и Мирры Андреевой успеет наладить связь между собой на корте.

«Объявлены миксты на Олимпийские игры. Очень интересные тандемы, хочется посмотреть, как они будут играть. Мирра и Даня, конечно, отдельная любовь, главное — успеть сыграться, надеюсь, ребята успеют хотя бы пару раз потренировать микст перед началом Игр. Удачи им!

Интересно, что Стефанос в итоге решился на микст. Пару месяцев назад он заявил, что откажется участвовать в играх с Марией Саккари, поскольку мечтает сыграть на Олимпиаде в паре со своим братом Петросом», — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.

На старте турнира Даниил Медведев и Мирра Андреева сыграют с итальянской парой Сара Эррани/Андреа Вавассори.