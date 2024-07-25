Стали известны соперники всех теннисистов из России в первом круге Олимпиады-2024

Стали известны соперники всех теннисистов из России в первом круге Олимпийских игр 2024 года в Париже. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итогами жеребьёвки.
Одиночный разряд. Мужчины:
Даниил Медведев — Ринки Хидзиката (Австралия);
Роман Сафиуллин — Алехандро Табило (Чили);
Павел Котов — Стэн Вавринка (Швейцария).
Одиночный разряд. Женщины:
Дина Шнайдер — Элизабетта Коччаретто (Италия);
Мирра Андреева — Магда Линетт (Польша);
Екатерина Александрова — Юань Юэ (Китай).
Парный разряд. Мужчины:
Медведев/Сафиуллин — Кравиц/Пюц (Германия);
Парный разряд. Женщины:
Александрова/Веснина — Мухова/Носкова (Чехия);
Андреева/Шнайдер — Томлянович/Гадеки (Австралия).
Микст:
Даниил Медведев / Мирра Андреева — Сара Эррани / Андреа Вавассори (Италия).