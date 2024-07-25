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Стали известны соперники всех теннисистов из России в первом круге Олимпиады-2024

Стали известны соперники всех теннисистов из России в первом круге Олимпиады-2024
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Стали известны соперники всех теннисистов из России в первом круге Олимпийских игр 2024 года в Париже. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итогами жеребьёвки.

Одиночный разряд. Мужчины:

Даниил Медведев — Ринки Хидзиката (Австралия);
Роман Сафиуллин — Алехандро Табило (Чили);
Павел Котов — Стэн Вавринка (Швейцария).

Одиночный разряд. Женщины:

Дина Шнайдер — Элизабетта Коччаретто (Италия);
Мирра Андреева — Магда Линетт (Польша);
Екатерина Александрова — Юань Юэ (Китай).

Парный разряд. Мужчины:

Медведев/Сафиуллин — Кравиц/Пюц (Германия);

Парный разряд. Женщины:

Александрова/Веснина — Мухова/Носкова (Чехия);
Андреева/Шнайдер — Томлянович/Гадеки (Австралия).

Микст:

Даниил Медведев / Мирра Андреева — Сара Эррани / Андреа Вавассори (Италия).

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